Сумма числа десятков и и числа единиц равна 8

Математика
Сумма числа десятков и и числа единиц равна 8
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