Пожалуйста решит оч надо Условная инструкция Задача «Шахматная доска» Заданы две клетки шахматной доски. Если они покрашены в один цвет, то выведите слово YES, а если в разные цвета — то NO. Программа получает на вход четыре...

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Пожалуйста решит оч надо Условная инструкция Задача «Шахматная доска» Заданы две клетки шахматной доски. Если они покрашены в один цвет, то выведите слово YES, а если в разные цвета — то NO. Программа получает на вход четыре числа от 1 до 8 каждое, задающие номер столбца и номер строки сначала для первой клетки, потом для второй клетки.

Автор: Гость