Помогите пожалуйста! Выпиши пропущенные числа, чтобы получились верные равенства: Заранее огромное спасибо!

Математика

Помогите пожалуйста! Выпиши пропущенные числа, чтобы получились верные равенства: Заранее огромное спасибо!

Автор: Гость