Помогите пожалуйста! Выпиши пропущенные числа, чтобы получились верные равенства: Заранее огромное спасибо!
Математика
Помогите пожалуйста! Выпиши пропущенные числа, чтобы получились верные равенства: Заранее огромное спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
А. Б 1)-2,8 1)10,8 2)0 2)-13 3)-15,1 3)-26 4)-3,7 4)15,3 5)13 5)-20,9
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