Помогите пожалуйста! Выпиши пропущенные числа, чтобы получились верные равенства: Заранее огромное спасибо!

Математика
Помогите пожалуйста! Выпиши пропущенные числа, чтобы получились верные равенства: Заранее огромное спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А.                                         Б 1)-2,8                                     1)10,8       2)0                                         2)-13 3)-15,1                                    3)-26 4)-3,7                                        4)15,3 5)13                                            5)-20,9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Когда на елку повесили 8 игрушек их стало 15,сколько игрушек было на елке.
Ответить
Математика
Вычисли и проверь решение делением (которая с верху)
Ответить
Математика
Построй окружность с центром C и радиусом 2см
Ответить
Русский язык
ГЛАГОЛЫ ПОТЕРЯЛИСЬ НАЙДИ ПОДХОДЯЩИЙ ПО СМЫСЛУ ГЛАГОЛ ЗАПИШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ... ДЕВОЧ??А ЖЕНЯ. ОДНАЖДЫ ... ЕЁ МАМА В МАГАЗИН ЗА БАРАНКАМИ. ... ЖЕНЯ СЕМ...
Ответить
Математика
Сереже нужно купить 3 л кефира. Пакет кефира объемом 0,5 л стоит 35 руб. Пакет кефира объемом 1 л стоит 56 руб. Кроме того, в магазине проходит акц...
Ответить