ГЛАГОЛЫ ПОТЕРЯЛИСЬ НАЙДИ ПОДХОДЯЩИЙ ПО СМЫСЛУ ГЛАГОЛ ЗАПИШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ... ДЕВОЧ??А ЖЕНЯ. ОДНАЖДЫ ... ЕЁ МАМА В МАГАЗИН ЗА БАРАНКАМИ. ... ЖЕНЯ СЕМЬ БАРАНОК. ... ЖЕНЯ СВЯЗКУ БАРАНОК И ...ДОМОЙ. ..., ПО СТОРОНАМ ..., ВЫВЕСКИ ......

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ГЛАГОЛЫ ПОТЕРЯЛИСЬ НАЙДИ ПОДХОДЯЩИЙ ПО СМЫСЛУ ГЛАГОЛ ЗАПИШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ... ДЕВОЧ??А ЖЕНЯ. ОДНАЖДЫ ... ЕЁ МАМА В МАГАЗИН ЗА БАРАНКАМИ. ... ЖЕНЯ СЕМЬ БАРАНОК. ... ЖЕНЯ СВЯЗКУ БАРАНОК И ...ДОМОЙ. ..., ПО СТОРОНАМ ..., ВЫВЕСКИ ...,ВОРОН ... . А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ СЗАДИ ... НЕЗНАКОМАЯ СОБАКА ДА ВСЕ БАРАНКИ ОДНУ ЗА ДРУГОЙ И ... . ДЛЯ СПРАВОК : ЖИЛА , ПОСЛАЛА , КУПИЛА , ВЗЯЛА , ОТПРАВИЛАСЬ , ИДЁТ , ЗЕВАЕТ , ЧИТАЕТ , СЧИТАЕТ , ПРИСТАЛА , СЪЕЛА .

Автор: Гость