Сереже нужно купить 3 л кефира. Пакет кефира объемом 0,5 л стоит 35 руб. Пакет кефира объемом 1 л стоит 56 руб. Кроме того, в магазине проходит акция: три пол-литровых пакета кефира продаются по цене двух таких же пакетов. Каку...

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Сереже нужно купить 3 л кефира. Пакет кефира объемом 0,5 л стоит 35 руб. Пакет кефира объемом 1 л стоит 56 руб. Кроме того, в магазине проходит акция: три пол-литровых пакета кефира продаются по цене двух таких же пакетов. Какую наименьшую сумму в рублях потратит Сережа на покупку?

Автор: Гость