Сереже нужно купить 3 л кефира. Пакет кефира объемом 0,5 л стоит 35 руб. Пакет кефира объемом 1 л стоит 56 руб. Кроме того, в магазине проходит акция: три пол-литровых пакета кефира продаются по цене двух таких же пакетов. Каку...
Математика
Сереже нужно купить 3 л кефира. Пакет кефира объемом 0,5 л стоит 35 руб. Пакет кефира объемом 1 л стоит 56 руб. Кроме того, в магазине проходит акция: три пол-литровых пакета кефира продаются по цене двух таких же пакетов. Какую наименьшую сумму в рублях потратит Сережа на покупку?
Ответ(ы):
Гость:
1. 2*35=70р - стоят 2 пакета по 0,5 л 2. 3:0,5 =6 (п) - 6 пакетов по пол-литра надо купить. 3. 70+70=140р - потратит на 6 пол-литровых пакетов по акции 4. 0.5*35=175 р - потратит на 6 пол-литровых пакетов без акции 5. 56*3=168 р - потратит на 3 литровых пакета 140< 168<175 Ответ: 140 р (по акции)
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