Построй окружность с центром C и радиусом 2см
Математика
Построй окружность с центром C и радиусом 2см
Ответ(ы):
Гость:
Ставишь точку, от этой точки отступаешь 2 см и ставишь иглу на точку C, а карандаш на ту точку которую отступил и чертишь окружность
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