Вычисли и проверь решение делением (которая с верху)

Математика
Вычисли и проверь решение делением (которая с верху)
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Гость:
27×3=81 81÷3=27 остальные также продолжить
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