Пожалуйста решите уравнение: 3*(х+0.5)=10*(0.8-х)
Математика
Пожалуйста решите уравнение: 3*(х+0.5)=10*(0.8-х)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=3х+1,5=8-10х 13х=6,5 х=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Даны равнобедренные треугольники АВС И АДС имеют общее основание АС . Докажите чт?? угол ВАД равен углу ВСД.
Математика
В книге 4 рассказа 1 рассказ занимает 17 страниц второй в 3 раза больше в третьем на 15 страниц чбольше чем во второй . сколько страниц занимает 4 ...
Математика