Пожалуйста решите уравнение 4×(9+7×)+21=393 если что помогу и дам 10баллов помогите
Математика
Пожалуйста решите уравнение 4×(9+7×)+21=393 если что помогу и дам 10баллов помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4•(9+7х)+21=393 Раскрываем скобки 36+28х+21=393 Все неизвестные в левую часть, все известные в правую переносим, меняя знак на противоположный 28х=336; х=12 Ответ: 12
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