Пожалуйста, решите уравнения: (X-2)(x-6)=5 (Y-2)(y+5)=-12 (X-3)^2=5-x 6x-20=(x-6)^2 0‚3x^2+1‚6x-1‚2=0
Алгебра
Пожалуйста, решите уравнения: (X-2)(x-6)=5 (Y-2)(y+5)=-12 (X-3)^2=5-x 6x-20=(x-6)^2 0‚3x^2+1‚6x-1‚2=0
Ответ(ы):
Гость:
(х-2)(х-6)=5 х^2-6x-2x+12-5=0 x^2-8x+7=0 D=b^2-4ac=64-4*7=36 x12=8+-62 x1=7 x2=1 (y-2)(y+5)=-12 y^2+3y+2=0 D=9-8=1 y12=-3+-12 y1=-1 y2=-2 (x-3)^2=5-x x^2-6x+9-5+x=0 x^2-5x+4=0 D=25-16=9 x1=7 x2=-2 6x-20=(x-6)^2 6x-20-x^2+12x-36=0 x^2-18x+56=0 D=324-224=100 x1=14 x2=4 0,3x^2+1,6x-1,2=0 D=2,56+1,144=4 x1=2/3 x2=-6
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