Набор инструментов для домашней мастерской стоит 2780 рублей,что составляет 10/7 сто??мости ручной дрели.определите стоимость дрели

Математика
Набор инструментов для домашней мастерской стоит 2780 рублей,что составляет 10/7 сто??мости ручной дрели.определите стоимость дрели
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2780:10*7=1946 руб-стоимость дрели. Ответ: 1946 руб стоит дрель. =)  
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