Помогите срочно ))))) 2.Укажите, что из перечисленного относится: а) к расходам госбюджета; б) к доходам госбюджета. 1. Расходы на оборону. 2. Финансирование социальных программ. 3. Акцизные сборы. 4. Средства от выпуска гос...

Экономика

Помогите срочно ))))) 2.Укажите, что из перечисленного относится: а) к расходам госбюджета; б) к доходам госбюджета. 1. Расходы на оборону. 2. Финансирование социальных программ. 3. Акцизные сборы. 4. Средства от выпуска государственных облигаций. 5. Обслуживание государственного долга. 6. Обеспечение развития науки и культуры. 7. Выплата пособий по безработице. 8. Поддержка частного бизнеса. 9. Личный подоходный налог. 3.Укажите, какие направления экономической политики государства входят в понятие «бюджетно-финансовая политика» . Бюджетно-финансовая политика государства включает: а) антимонопольную политику; б) регулирование процентных ставок; в) налоговую политику; г) политику, связанную с финансированием социально-культурных мероприятий; д) установление минимальных размеров ставок заработной платы; е) определение допустимых размеров дефицита государственного бюджета

Автор: Гость