1)Получить дополнительный код для числа -26(подробно) 2)Выполнить сложение чисел А ?? В в дополнительном коде -31;-12 все подробно желательно фото

Информатика

1)Получить дополнительный код для числа -26(подробно) 2)Выполнить сложение чисел А ?? В в дополнительном коде -31;-12 все подробно желательно фото

Автор: Гость