1)Получить дополнительный код для числа -26(подробно) 2)Выполнить сложение чисел А ?? В в дополнительном коде -31;-12 все подробно желательно фото
Информатика
1)Получить дополнительный код для числа -26(подробно) 2)Выполнить сложение чисел А ?? В в дополнительном коде -31;-12 все подробно желательно фото
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Cемен мав 2 монети по 2 копійки,2 монети по 5 копійок і 1 монету вартістю 10 копійок.Скільки всього копійок було у Семена?А скільки монет?
Обществознание