1)Получить дополнительный код для числа -26(подробно) 2)Выполнить сложение чисел А ?? В в дополнительном коде -31;-12 все подробно желательно фото

Информатика
1)Получить дополнительный код для числа -26(подробно) 2)Выполнить сложение чисел А ?? В в дополнительном коде -31;-12 все подробно желательно фото
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста помогите упражнение 62 заранее огромное спасибо♡♡♡
Ответить
Математика
Х+9 х+1 ------=1+ --------- 7 3
Ответить
Математика
Cемен мав 2 монети по 2 копійки,2 монети по 5 копійок і 1 монету вартістю 10 копійок.Скільки всього копійок було у Семена?А скільки монет?
Ответить
Обществознание
Чем разлечается бледная поганка и шампиньоны
Ответить
Алгебра
АВ и СД пересекаются в точке О ,АО =12 см ,ВО=4см ,СО=30 см, ДО=10 см .угол ДВО=61 градус.Чем?? равен угол САО?
Ответить