Cемен мав 2 монети по 2 копійки,2 монети по 5 копійок і 1 монету вартістю 10 копійок.Скільки всього копійок було у Семена?А скільки монет?
Математика
Cемен мав 2 монети по 2 копійки,2 монети по 5 копійок і 1 монету вартістю 10 копійок.Скільки всього копійок було у Семена?А скільки монет?
Ответ(ы):
Гость:
У Семена було 5 монет, і 24 копійки
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