3 4 5 6 можно прибавлять отнимать разделять умножать но чтоб получилося ответ 28

Математика
3 4 5 6 можно прибавлять отнимать разделять умножать но чтоб получилося ответ 28
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Автор: Гость
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Гость:
Есть пока только один вариант (6:3 +5)*4=28
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