Собираясь в поход, туристы решили взвесить рюкзаки, чтобы сравнить, чей тяжелее. О??редели, сколько весят собранные рюкзаки. первый турист второй турист одежда 5кг 350гр одежда 6кг 200гр питание 6кг 150гр питание 4кг 350гр ...

Математика

Собираясь в поход, туристы решили взвесить рюкзаки, чтобы сравнить, чей тяжелее. О??редели, сколько весят собранные рюкзаки. первый турист второй турист одежда 5кг 350гр одежда 6кг 200гр питание 6кг 150гр питание 4кг 350гр снаряжение 2кг 200гр снаряжение 3кг 750гр аптечка 600гр аптечка 800гр тара 700гр тара 900гр общая масса......? общая масса...........? Для каждого груза выбрали наименьшую массу. Сколько будет весить рюкзак?

Автор: Гость