В канистре было 20 литров бензина .когда отлили несколько литров ,то в ней осталось в 4 раза больше бензина чем отлили .сколько литров бензина осталось в канистре

Математика

В канистре было 20 литров бензина .когда отлили несколько литров ,то в ней осталось в 4 раза больше бензина чем отлили .сколько литров бензина осталось в канистре

Автор: Гость