В канистре было 20 литров бензина .когда отлили несколько литров ,то в ней осталось в 4 раза больше бензина чем отлили .сколько литров бензина осталось в канистре
Математика
В канистре было 20 литров бензина .когда отлили несколько литров ,то в ней осталось в 4 раза больше бензина чем отлили .сколько литров бензина осталось в канистре
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х-отлитый бензин тогда 4*х+х=20 5х=20 х=20:5 х=4 20-4=16 ответ 16 л осталось
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