АВ и СД пересекаются в точке О ,АО =12 см ,ВО=4см ,СО=30 см, ДО=10 см .угол ДВО=61 градус.Чем?? равен угол САО?
Алгебра
АВ и СД пересекаются в точке О ,АО =12 см ,ВО=4см ,СО=30 см, ДО=10 см .угол ДВО=61 градус.Чем?? равен угол САО?
Ответ(ы):
Гость:
Угол AOC = углу DOB, как вертикальные. Из треугольников ACO и DBO: AO/BO = CO/DO = 3/1. В этих треугольниках две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого и углы между этими сторонами равны => эти треугольники подобны (второй признак). Значит, угол ACO = углу BDO = 180-52-61 = 67.
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