Чем разлечается бледная поганка и шампиньоны

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Как отличить бледную поганку от шампиньонаПроще всего лакомиться грибами, которые «растут» на полках магазинов. Но, увы, настоящий азарт «тихой охоты» вы не почувствуете. Поэтому ежегодно сотни тысяч людей отправляются в лес в поисках деликатесов. К сожалению, не каждому эти походы приносят долгожданную радость, количество отравившихся грибами не уменьшается, а только увеличивается год от года. И, конечно, первое место в печальном рейтинге занимает бледная поганка. Неопытные грибники зачастую принимают этот гриб за шампиньон. Чтобы не пополнить список жертв бледной поганки, следует чётко уяснить её отличия от шампиньона.Внешний видИ бледная поганка, и шампиньон внешне действительно похожи и формой и цветом. Но есть несколько различий.У бледной поганки плаcтины под шляпкой чаще всего белые, изредка зеленоватые. У поганки у основания находится вольва – что-то вроде плёночного мешочка, куда прячется ножка гриба, она частично или полностью утоплена в землю. Под шляпкой у бледной поганки есть небольшое кольцо, которое является остатком покрывал. С возрастом у многих поганок оно истончается и исчезает. Если повредить гриб, то его цвет не изменится.Бледная поганкаШампиньоны имеют под шляпкой розовые пластинки, причём, чем моложе гриб, тем они ярче. С возрастом пластинки темнеют и становятся коричневыми. У шампиньона, как и у большинства грибов, вольва отсутствует. Повреждённая мякоть гриба имеет красноватый, иногда желтый оттенок.Шампиньон леснойШампиньон полевойЗапахШампиньон приятно пахнет миндалём или анисом, что привлекает к нему животных и насекомых.Поганку легко распознать хотя бы тем, что интереса у представителей фауны не вызывает. Более того, мухи и черви также избегают знакомства с этим грибом. Если разломать шляпку, то она абсолютно ничем пахнуть не будет, возможно, ещё и поэтому гриб так непривлекателен для лесных жителей.Таким образом, TheDifference.ru нашёл следующие отличия бледной поганки от шампиньона:Бледная поганка под шляпкой имеет пластины белого цвета, а у молодых шампиньонов пластины розовые, у старых – коричневые.У бледной поганки при повреждении цвет мякоти не изменяется, а у шампиньона мякоть становится красной или жёлтой.Запах шампиньона напоминает запах аниса или миндаля, у молодых поганок запах отсутствует вообще.Возле шампиньонов можно обнаружить мух или червей, в то время, как поганки редко бывают для них привлекательными.