Х+9 х+1 ------=1+ --------- 7 3
Математика
Х+9 х+1 ------=1+ --------- 7 3
Ответ(ы):
Гость:
(х +9) 7 = (4 + х)/3 3*(х + 9) = 7 * (4 + х) 3 х + 27 = 28 + 7 х 4 х = ( - 1 ) х = ( - 0,25)
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