479 .Спасибо заранее ! Можно только по быстрей

Русский язык
479 .Спасибо заранее ! Можно только по быстрей
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
НА берегу реки расположились юные рыболовы. ДАЛЬШЕ ТЕКСТ НЕ ВИДНО!
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