Чему равна скорость распространения электромагнитной волны в стекле,если частот?? колебаний в ней 4МГц, а длина 50м ?

Физика

Чему равна скорость распространения электромагнитной волны в стекле,если частот?? колебаний в ней 4МГц, а длина 50м ?

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