Чему равна скорость распространения электромагнитной волны в стекле,если частот?? колебаний в ней 4МГц, а длина 50м ?
Физика
Чему равна скорость распространения электромагнитной волны в стекле,если частот?? колебаний в ней 4МГц, а длина 50м ?
Ответ(ы):
Гость:
ДАНО v= 4 МГц= 4 *10^6 Гц λ =50 м НАЙТИ :V Решение λ= V / v V= λ *v= 50* 4*10^6= 20 *10^6 м/с
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