Почему раскол русской православной церкви стал трагической страницей,в истории России? только пож не копируйте и кратко можно?
История
Почему раскол русской православной церкви стал трагической страницей,в истории России? только пож не копируйте и кратко можно?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что раньше церковь имела огромное значение,и глава церкви имел права почти такие же как и царь.И вот новые законы церкви и т.д. привели к расколу церкви.
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