Почему раскол русской православной церкви стал трагической страницей,в истории России? только пож не копируйте и кратко можно?

История
Почему раскол русской православной церкви стал трагической страницей,в истории России? только пож не копируйте и кратко можно?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что раньше церковь имела огромное значение,и глава церкви имел права почти такие же как и царь.И вот новые законы церкви и т.д. привели к расколу церкви.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Чему равна скорость распространения электромагнитной волны в стекле,если частот?? колебаний в ней 4МГц, а длина 50м ?
Ответить
Информатика
1)Получить дополнительный код для числа -26(подробно) 2)Выполнить сложение чисел А ?? В в дополнительном коде -31;-12 все подробно желательно фото
Ответить
Русский язык
Пожалуйста помогите упражнение 62 заранее огромное спасибо♡♡♡
Ответить
Математика
Х+9 х+1 ------=1+ --------- 7 3
Ответить
Математика
Cемен мав 2 монети по 2 копійки,2 монети по 5 копійок і 1 монету вартістю 10 копійок.Скільки всього копійок було у Семена?А скільки монет?
Ответить