Помогите плиииз упр 119

Русский язык
Помогите плиииз упр 119
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-сс-                                -нн-                         -мм- восстановление           осенний                коммунизм пассивный                    лунный                 коммуникация пессимист                     ценный                 программа пассажир                       сонник                  телеграмма бассейн                         сонный                  грамм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Помогите срочно ))))) 2.Укажите, что из перечисленного относится: а) к расходам госбюджета; б) к доходам госбюджета. 1. Расходы на оборону. 2...
Ответить
Русский язык
479 .Спасибо заранее ! Можно только по быстрей
Ответить
История
Почему раскол русской православной церкви стал трагической страницей,в истории России? только пож не копируйте и кратко можно?
Ответить
Физика
Чему равна скорость распространения электромагнитной волны в стекле,если частот?? колебаний в ней 4МГц, а длина 50м ?
Ответить
Информатика
1)Получить дополнительный код для числа -26(подробно) 2)Выполнить сложение чисел А ?? В в дополнительном коде -31;-12 все подробно желательно фото
Ответить