Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю 4/9 и 1/4, 1/6 и 5/18, 7/20 и 3/8

Математика
Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю 4/9 и 1/4, 1/6 и 5/18, 7/20 и 3/8
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4/9  и  1/4        16/36  и  9/36 1/6    и  5/18        3/18  и  5/18 7/20  и  3/8            14/40    и  15/40
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