Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю 4/9 и 1/4, 1/6 и 5/18, 7/20 и 3/8
Математика
Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю 4/9 и 1/4, 1/6 и 5/18, 7/20 и 3/8
Ответ(ы):
Гость:
4/9 и 1/4 16/36 и 9/36 1/6 и 5/18 3/18 и 5/18 7/20 и 3/8 14/40 и 15/40
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