Пожалуйста сделайте анализ стихотворения Утро Ивана Савича Никитина 5 Класс
Литература
Пожалуйста сделайте анализ стихотворения Утро Ивана Савича Никитина 5 Класс
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Гость:
Звёзды меркнут и гаснут. В огне облака. Белый пар по лугам расстилается. По зеркальной воде, по кудрям лозняка От зари алый свет разливается. Дремлет чуткий камыш. Тишь - безлюдье вокруг. Чуть приметна тропинка росистая. Куст заденешь плечом - на лицо тебе вдруг С листьев брызнет роса серебристая. Потянул ветерок, воду морщит-рябит. Пронеслись утки с шумом и скрылися. Далеко-далеко колокольчик звенит. Рыбаки в шалаше пробудилися, Сняли сети с шестов, вёсла к лодкам несут... А восток всё горит, разгорается. Птички солнышка ждут, птички песни поют, И стоит себе лес, улыбается. Вот и солнце встаёт, из-за пашен блестит. За морями ночлег свой покинуло, На поля, на луга, на макушки ракит Золотыми потоками хлынуло. Едет пахарь с сохой, едет - песню поёт, По плечу молодцу всё тяжёлое... Не боли ты, душа! Отдохни от забот! Здравствуй, солнце да утро весёлое!
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