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Автор стиха у лукаморя дуб зелёный
Математика
Автор стиха у лукаморя дуб зелёный
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Александр Сергеевич Пушкин
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