Незлопамятный определение

Русский язык
Незлопамятный определение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это человек,который не помнит каких то плохих событий в своей жизни(как его обижали,обманывали) т.е. он не помнит плохого про этих людей я своими слова объяснил можешь в инете глянуть)
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