ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ......Витус Беринг первым после Семена Дежнева прошел через Бер??нгов пролив между Евразией и Северной Америкой. Как вы думаете , почему ни Семена Дежнева , ни Витуса Беринга не называют первооткрывателями э...

География
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ......Витус Беринг первым после Семена Дежнева прошел через Бер??нгов пролив между Евразией и Северной Америкой. Как вы думаете , почему ни Семена Дежнева , ни Витуса Беринга не называют первооткрывателями этого пролива?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Берингов пролив был открыт не Витусом Берингом, чьим именем назван, а Семеном Дежневым в 1648-м году, где его именем был назван мыс Дежнева, который он увидел предположительно 20 сентября 1648 года. А сам Беринг прошел этим проливом в 1728 году и подробно описал его.
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