Решите задачи:1. Во сколько раз масса одной молекулы углекислого газа СО2 больше массы молекулы аммиака NH3 2. Определите массу одной молекулы оксида углерода СО.3. Определите массу одной молекулы водорода Н2, число молекул и м...

Физика
Решите задачи:1. Во сколько раз масса одной молекулы углекислого газа СО2 больше массы молекулы аммиака NH3 2. Определите массу одной молекулы оксида углерода СО.3. Определите массу одной молекулы водорода Н2, число молекул и молей, содержащихся в 0,6 кг водорода при нормальных условиях
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