Пожалуйста сделайте упражнение 229 буду рад заранее спасибо!))

Русский язык
Пожалуйста сделайте упражнение 229 буду рад заранее спасибо!))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова сталь, стол, пасть, кот, книга, случай - фонетический разбор, а слова скучно, легкий - орфоэпический разбор
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