СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! какими особенностями социально-экономического и поли??ического развития волжской булгарии можно объяснить столь ожесточенное ее сопротивление монголо-татарским захватчикам?

История
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! какими особенностями социально-экономического и поли??ического развития волжской булгарии можно объяснить столь ожесточенное ее сопротивление монголо-татарским захватчикам?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это не русский)Неуч.
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