СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! какими особенностями социально-экономического и поли??ического развития волжской булгарии можно объяснить столь ожесточенное ее сопротивление монголо-татарским захватчикам?

История

СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! какими особенностями социально-экономического и поли??ического развития волжской булгарии можно объяснить столь ожесточенное ее сопротивление монголо-татарским захватчикам?

Автор: Гость