SOS!! НАПИШИТЕ ОЧЕНЬ ПОДРОБНЫЙ РЕЦЕПТ БУТЕРБРОДОВ!!! 3*ёх ВИДОВ . ЗАРАНИЕ СПАСИБО♡

Технология
SOS!! НАПИШИТЕ ОЧЕНЬ ПОДРОБНЫЙ РЕЦЕПТ БУТЕРБРОДОВ!!! 3*ёх ВИДОВ . ЗАРАНИЕ СПАСИБО♡
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берём батон режим На него намазываем кетчуп смешанный с майонезом сверху кладём либо колбасу либо ветчину(на свой вкус ) затем кладём помидор,огурец и сверху сыр( лучше всего пластинками , это который квадратный в упаковочен) затем берём ещё кусочек батона и смазываем его остатками смеси из кетчупа и майонеза( кетчёнез) и кладём сверху на сыр и разогреваем в микроволновке ( время по желанию в зависимости от того на сколько вы хотите горячий бутерброд и расплавленный сыр) и всё приятного аппетита
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