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Пожалуйста!!!Срочно!!⚽️
Ответ(ы) на вопрос:
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Линия-линий, змея-змей, созвездие-созвездий, приключение-приключений, понятие-понятий, станция-станций, дистанция-дистанций, запястье-запястий, шалунья-шалуний.
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