Пожалуйста. умоляю помогите решить пример (а+200):4=30:6
Математика
Пожалуйста. умоляю помогите решить пример (а+200):4=30:6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A+200):4=5 a+200=5*4 a+200=20 a=200-20 180=a
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