Как изменил в жизни человека плуг? Как люди изготавливали хлеб ? Как жила родова?? и соседская община?
История
Как изменил в жизни человека плуг? Как люди изготавливали хлеб ? Как жила родова?? и соседская община?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как люди изготавливали хлеб?Для начала они сеяли пшеницу а позже раскаляли печи и высушивали все это мешали с водой и сахарным тростником. Как жила родовая и соседская обшина? В основном все в семье дружили и все переходило по наследству,а также у все имелись касты к примеру если вы из богатой семьи или же голубая кровь у вас то вы не сможете жениться на низшей касте,за это выгоняли из царства и отпровляли жить в лес..Все
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