Пожалуйста!!!заранее спасибо под в
Алгебра
Пожалуйста!!!заранее спасибо под в
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(36bˇ2xˇ2-1)/(9bˇ2) . 3b/(6bx-1)=(6bx+1)(6bx-1)/3b . 1/(6bx-1)= =(6bx+1)/(3b)
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