Пожалуста!упражнение 196!6-7 предложений!пожалуйса!

Гость: Гость:

Однажды рыбак пришол на рыбалку. И сел ловить рыбу он очень долго ждал когда за клюёт. Но вот в один момент рыбак увидил что на удочку приципилась рыба . Он обрадовался и решил вздремнуть . Проснулся он от того что почувствовал что рыба больше не лежит на нём . Но зато остался след от рыбы сразу видно что он был на рыбалке. НЕЗНАЮ ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ.