Пожалуста!упражнение 196!6-7 предложений!пожалуйса!

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Пожалуста!упражнение 196!6-7 предложений!пожалуйса!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды рыбак пришол на рыбалку. И сел ловить рыбу он очень долго ждал когда за клюёт. Но вот в один момент рыбак увидил что на удочку приципилась рыба . Он обрадовался и решил вздремнуть . Проснулся он от того что  почувствовал что рыба больше не лежит на нём . Но зато остался след от рыбы сразу видно что он был на рыбалке. НЕЗНАЮ ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ.
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