Скажите пожалуйста! морфологические признаки слова Прощальной(красой)?

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Скажите пожалуйста! морфологические признаки слова Прощальной(красой)?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прощальной- прилагательное (какой?) Начальная форма: ПРОЩАЛЬНЫЙ Грамматика: единственное число, женский род, качественное прилагательное, неодушевленное.
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