Дромос в сакских погребениях это
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Дромос в сакских погребениях это
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дромос (от греч. Δρόμος — «путь, проход») — путь или коридор, ведущий в погребальную камеру гробницы иликургана. Иногда представляет собой горизонтальный или наклонный проход в склеп, вырезанный в скале.
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