Позволяет ли неподвижный блок получить выигрыш в силе? Ответ обосновать. СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ

Физика
Позволяет ли неподвижный блок получить выигрыш в силе? Ответ обосновать. СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неподвижный блок, это блок , ось которого закреплена и при подъеме грузов она не опускается и не поднимается. Его можно рассматривать, как равноплечный рычаг, у которого плечи сил равны радиусу колеса блока. Такой блок не дает выигрыша в силе, он только позволяет менять направление силы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
5 предложение с причастаями и раставьте знаки плиз
Ответить
Английский язык
What are Oliver Atkinson and his friends going to do? Make sentences. Use the words from the box.
Ответить
Математика
1). 5 (a-b). при a=-4, b=-2; 2). (-3)(a+x) при a=8, x=-10;
Ответить
Физика
Определить частоту звука, если за 2 с проходит расстояние 680 м за 2 с. Длина волны ра??на 0,34 м.
Ответить
Химия
Составьте уравнение хлора с кислородом и железом
Ответить