Позволяет ли неподвижный блок получить выигрыш в силе? Ответ обосновать. СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ
Физика
Позволяет ли неподвижный блок получить выигрыш в силе? Ответ обосновать. СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неподвижный блок, это блок , ось которого закреплена и при подъеме грузов она не опускается и не поднимается. Его можно рассматривать, как равноплечный рычаг, у которого плечи сил равны радиусу колеса блока. Такой блок не дает выигрыша в силе, он только позволяет менять направление силы.
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