Пппллллиииизззззз!!!! Помогите! Прошу! Пословицы на Казахском языке про животных! Не менее 3, 4 штук!
Қазақ тiлi
Пппллллиииизззззз!!!! Помогите! Прошу! Пословицы на Казахском языке про животных! Не менее 3, 4 штук!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Судьба, доля. Тағдыр, жазу. 1. Түйе жұктен қашып құтылмас, ат арбадан қашып құтылмас. Верблюду не убежать от вьюка, коню – от телеги. 2. Ажалды киік ашыққа қашады. Обреченная дикая коза по открытому полю бежит. 3. Ажалды қарға бүркітпен ойнар. Обреченная на смерть ворона с беркутом играет. 4. Көресінді көрмей, көрге кірмейсің. Не изведав отмеренное судьбой, не уйдешь в мир иной.
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