Правда ли утверждение: если из любого трехзначного числа вычесть любое двузначно?? число, то результат всегда будет двузначным числом? Если можно с объяснением.

Математика

Правда ли утверждение: если из любого трехзначного числа вычесть любое двузначно?? число, то результат всегда будет двузначным числом? Если можно с объяснением.

Автор: Гость