Правда ли утверждение: если из любого трехзначного числа вычесть любое двузначно?? число, то результат всегда будет двузначным числом? Если можно с объяснением.

Математика
Правда ли утверждение: если из любого трехзначного числа вычесть любое двузначно?? число, то результат всегда будет двузначным числом? Если можно с объяснением.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не всегда 999-99= 900-тоехзначное
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