Напишите пожалуйста краткое сочинение об атомах!

Физика
Напишите пожалуйста краткое сочинение об атомах!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атом-это химически неделимая наименьшая частица вещества.Определённый вид атомов -называется химическим элементом.Атомы водорода,кислорода, и углерода - это атомы разных видов.
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