Докажите что функция f(x)=|x-2|+|x|+|x+2| является четной
Математика
Докажите что функция f(x)=|x-2|+|x|+|x+2| является четной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При значении аргумента x=x f(x)=|x-2|+|x|+|x+2| При значении аргумента x=-x f(x)=|-x-2|+|-x|+|-x+2|=Ix+2I+IxI+Ix-2I Т.к. значения функции равны пр противоположных аргументах, то функция чётная
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