Сиквейн на тему этикет
Обществознание
Сиквейн на тему этикет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этикет Приличный,вежливый. Соблюдать, помогать,восторгать Показывает лучшие качества человека Благовидность
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