Почему ты не на печатала союзы а,но ?
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Почему ты не на печатала союзы а,но ?
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Гость:
Это розыгрышь если что вопросы поесняй
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