ПОМОГИТЕ! Можно ли считать искусством брачные игры и ритуалы зверей и птиц? Мож??о ли считать политикой защиту ими своей территории и потомства, соблюдение иерархии в стае? Обоснуйте свое мнение, опираясь на знание понятия "...

Обществознание

ПОМОГИТЕ! Можно ли считать искусством брачные игры и ритуалы зверей и птиц? Мож??о ли считать политикой защиту ими своей территории и потомства, соблюдение иерархии в стае? Обоснуйте свое мнение, опираясь на знание понятия "деятельность".

Автор: Гость