ПОМОГИТЕ! Можно ли считать искусством брачные игры и ритуалы зверей и птиц? Мож??о ли считать политикой защиту ими своей территории и потомства, соблюдение иерархии в стае? Обоснуйте свое мнение, опираясь на знание понятия "...
Обществознание
ПОМОГИТЕ! Можно ли считать искусством брачные игры и ритуалы зверей и птиц? Мож??о ли считать политикой защиту ими своей территории и потомства, соблюдение иерархии в стае? Обоснуйте свое мнение, опираясь на знание понятия "деятельность".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Брачные игры и ритуалы животных, думаю, назвать исскуством нельзя. Это обычные инстинкты. 2) В принципе, да. У них есть лидер и своя иерархическая структура. Эти функции присущи и людям
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На шоссе чистили снег три бригады Первая бригада очистила 5 километров 600 метров в??орая на 1 километров 170 метров больше чем первая третья Брига...
Информатика
Математика
Ломаная состоит из трех звеньев длина 25 сантиметров 1 6 2 на 4 сантиметра длиннее пе??вого чему равна длина третьего звена
Литература