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Сравнить 11-(8+b)*2-b
Математика
Сравнить 11-(8+b)*2-b
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11-8-b*2-b=2*(-2b+3)=-4b+6
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