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Праверочное слово к слову тяжёлые
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Праверочное слово к слову тяжёлые
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
проверочное слово к слову тяжёлые -тЯжесть
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